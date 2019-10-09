Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента Украины Владимира Зеленского о назначении глав Одесской, Тернопольской и Харьковской областных государственных администраций. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в среду, 9 октября.

Правительство рассмотрело проекты указов президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего, главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля, главу Харьковской ОГА - Алексея Кучера.

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