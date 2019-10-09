Украина рассчитывает на получение нового долгосрочного контракта с "Газпромом", продление контракта по транзиту на год по старым правилам Украине не подходит. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга в среду.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор. Потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам... Поэтому, и не только поэтому (но это главная причина) - нам точно нужен новый контракт, который будет основан на европейской рамке (законодательстве - Ред.). Мы также ставим цель получение долгосрочного контракта, потому что продление на год (контракта - Ред.) по старым правилам нам просто не подходит", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что консультации с "Газпромом" могут продлиться ближайшие несколько месяцев. "Они будут длиться еще, как минимум, несколько месяцев. Мы, конечно, рассчитываем, что их удастся успешно завершить в этом году, но как получится - посмотрим. Сейчас идут консультации", - добавил Гончарук.





Видео: youtube.com

Напомним, что Россия готова подписать прежний договор с Украиной по транзиту газа.

Также "Страна" разбиралась, почему переговоры по газу оказались просто "разговорами" и к чему готовиться Украине зимой.