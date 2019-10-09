Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва процесса разведения сил и средств в населенных пунктах Петровское и Золотое на востоке Украины будут принимать лидеры "четверки". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

На вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, Песков сказал: "Все будет зависеть от решения глав государств".

Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется".

"Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано", - добавил Песков.

"Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - сказал он.

"В том числе, это (проведение саммита - Ред.) зависит от позиции президента РФ не в последнюю очередь", - отметил Песков.

Ранее "Страна" писала о том, что сепаратисты сообщили о подготовке к разведению войск в Петровском уже сегодня.

Также мы сообщали, что Билецкий призвал ветеранов АТО ехать в Золотое, чтобы сорвать разведение войск.