Уполномоченный представитель так называемой "ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что отвод сил и средств в районе Золотого в Донбассечто сорвали украинские силовики. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

По его словам, "республика" запустила белую сигнальную ракету - знак готовности приступить к разведению, но ответной белой ракеты с украинской стороны не последовало.

Об этом же в своем Telegram-канале заявил представитель "ЛНР" в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник:

"Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили, что украинская сторона не подала сигнал о готовности начать разведение сил и средств в районе Золотого", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/MIROSHNIK_РОДИОН

Ранее "Страна" сообщала, что ветераны АТО пытаются прорваться в Золотое, где начался развод войск. Полиция открыла огонь.

Также мы рассказывали, что опубликовано видео, как силовики стреляют в воздух, чтобы не дать националистам и ветеранам АТО прорваться через блокпост в Золотое.