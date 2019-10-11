11 октября в мире - день девочек, яйца и день борьбы с ожирением. День ангела празднуют Анна, Александр, Вячеслав, Валентин, Марина и Татьяна.

Международные праздники

В мире отмечают день девочек. Это праздник ООН, который призван обратить внимание мирового сообщества на проблемы девочек - дискриминацию, осуждение, сложности в получении образования, медобслуживания, насилие и принудительное замужество.

Во многих странах мира отмечают Всемирный день яйца. В честь праздника готовят всевозможные блюда - от омлетов с гарнирами до запеканок. Напомним, в начале этого года фото обыкновенного куриного яйца побило мировой рекорд в Instagram. Разве это не признание?

Скриншот: Instagram/world_record_egg

11 октября также отмечают Международный день борьбы с ожирением, проблема которого стала обсуждаемой в последнее время среди сторонников ЗОЖ и правильного питания. Ожирение нередко ставят в один ряд с онкозаболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, потому как отдельные случаи требуют медикаментозного вмешательства.

События и даты

В 1881 фотограф-любитель Дэвид Хьюстон получил патент на фотопленку, который позже выкупила компания Kodak.

В 1887 американец Томас Эдисон изобрел и запатентовал электромашину для автоматической регистрации и подсчета голосов на выборах.

В 1919 году авиакомпания Handley Page Transport впервые угостила пассажиров завтраком на борту.

В 1973 Элвис Пресли развелся с Присциллой. В интервью СМИ она заявляла, что причиной стали - звездность супруга и ее боязнь журналистов, которая достигла уровня паранойи. "Я ушла, потому что мне нужно было узнать, как на самом деле устроен мир", - признается женщина. Сейчас ей 74 года и она успешная бизнес-леди.

Фото: priscillapresley

В 1984 в открытый космос вышла американская женщина-космонавт Кэтрин Салливэн. Сейчас легендарному астронавту 68 лет. Она не замужем, а главными увлечениями называет сквош, езду на велосипеде, туризм и чтение.

Фото: wikipedia.org

В 1999 британский астроном Джон Мюррей сообщил о движении огромной планеты по десятой орбите вокруг Солнца.

В 1999 году супермодель и актриса Летиция Каста стала символом Франции. Сейчас ей 41 год.

Именины

Именины - у Анны, Александра, Валентина, Вячеслава, Ивана, Кирилла, Татьяны и Сергея.