Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандальное выступление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милофанова на семинаре "Economy Lab" несколько лет назад. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отметим, что выступая перед слушателями, Тимофей Милованов высказывается неоднозначно: "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи..." и т.д. и т.п.

"Все наши министры патриоты и профессионалы. Выхваченная из контекста фраза 5-летней давности не может быть предметом такого внимания. Они имеют целью дискредитировать министра экономики - потому что он работает, чтобы в Украине произошли реформы, а это далеко не всех устраивает", - сказал Алексей Гончарук.

Также он намекнул, что оппоненты Милованова связаны с "рукой Кремля". По словам премьера, "информационная атака" на Милованова нужна, чтобы затормозить земельную реформу и приватизацию, не дать министру разрушить коррупционный схемы.

Между тем, упомянутое выступление Милованова вызвало активные обсуждения в социальных сетях.

Также мы писали, что министр Милованов на лекции призывал уничтожать конкурентов.