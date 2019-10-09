Правительство пытается добиться, чтобы тарифы на тепло в Укриане не увеличивались, но "это зависит не только от Кабмина". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, будет ли увеличиваться тариф в этом отопительном сезоне.

"Смотрите, решение об этом принимает не только правительство. Когда мы подойдем к принятию этого решения, то дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы добиваемся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать прямой ответ на ваш вопрос, потому что у меня его нет", - заявил премьер-министр.

Сегодня "Страна" опубликовала предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине.

Все, что нужно знать об отопительном сезоне 2019-2020 - цены на отопление и горячую воду, формат формирования тарифов и возможность отключиться от центрального отопления - читайте в отдельном материале.

Когда в Киеве включат отопление читайте здесь.