Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины создал рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к отопительному сезону, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть ряд сложных вопросов, например город Смела нас снова "радует"... Сегодня в том числе было принято решение о создании отдельной рабочей группы под руководством министра Бабак Алены Валериевны (Министерство развития громад и территорий - Ред.), которая должна дать оценку тому, что происходит, и в течение нескольких дней предложить правительству, как выйти их непростой ситуации, которая сложилась", - сказал Гончарук в ходе пресс-конференции в среду после заседания Кабмина.

"У нас есть план подготовки к отопительному сезону, согласно которому до 15 октября мы должны все подготовить", - уточнил он.

Ранее "Страна" опубликовала предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине.

Все, что нужно знать об отопительном сезоне 2019-2020 - цены на отопление и горячую воду, формат формирования тарифов и возможность отключиться от центрального отопления - читайте в отдельном материале.

Когда в Киеве включат отопление читайте здесь.