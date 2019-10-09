На брифинге премьер-министра Алексея Гончарука журналистка "Страны" Юлия Корзун спросила, когда правительство начнет выполнять предвыборное обещание Владимира Зеленского - освободить от платы за комуслуги людей старше 70 лет.

Премьер дал понять, что таких планов у правительства нет. И предложил дождаться принятия бюджета. Правда, о том, что данную норму в него заложат, он также не сказал.

"Мы сейчас изучаем, сколько вообще у государства будет денег на следующий год, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди от 70 и старше являются нашим приоритетом №1, потому что, по нашим расчетам, им тяжелее всех. Поэтому ответ на ваш вопрос мы сможем получить где-то в ноябре, когда утвердим бюджет на 2020 год", - ответил Гончарук.

Ранее премьер заявил, что расходы на оборону в бюджете-2020 увеличатся.

А министр финансов Оксана Маркарова сказала, что тарифы ЖКХ снижаться не будут.