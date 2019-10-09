В ночь на 9 октября в Ровенском отделении полиции погиб дежурный, который нес службу. Причина смерти огнестрельное ранение в голову. Тело полицейского нашли в 3:40. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

На момент смерти мужчине было 34 года. На дежурстве его коллеги услышали подозрительный звук, который прозвучал из недействующей комнаты для задержанных лиц отделения полиции. Когда они зашли, то увидели тело без признаков жизни. По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия.

По данному факту начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Работники внутренней безопасности также проводят служебное расследование. Для выяснения обстоятельств трагедии привлекли психологов. Следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии случившегося.

34-летний полицейский проработал в органах внутренних дел 13 лет, а на занимаемой должности дежурного - почти три года. У него осталась жена и двое маленьких детей.

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