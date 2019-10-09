Бизнесмена Константина Жеваго объявили в розыск
Государственное бюро расследований объявило в розыск Константина Жеваго - он бывший депутат Верховной Рады Украины и экс-владелец банка "Финансы и Кредит", а также владелец одного из крупнейших железнорудных ГОКов страны - Полтавского ГОКа. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на директора ГБР Романа Трубу.
"Он объявлен в розыск", - сказал он.
По словам Трубы, принимаются меры для объявления его в межгосударственный розыск. Также идет работа для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.
Ранее "Старана" сообщала, что суд в Киеве взыскал с экс-владельца банка "Финанс и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу Нацбанка.
Также мы рассказывали, что у Жеваго сказали, что он не явился на допрос из-за лечения заграницей.
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