Государственное бюро расследований на данный момент расследует 13 дел, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко, по всем из них он проходит в статусе свидетеля. Об этом со ссылкой на директора ГБР Романа Трубу пишет "Интерфакс-Украина".

Труба уточнил, что Петр Порошенко не хочет сотрудничать с ГБР в рамках расследования всех указанных производств, несмотря на то, что дача показаний в первую очередь необходима самому экс-президенту.

"Петр Порошенко должен понимать, что в его интересах дать показания для того, чтобы следователи как можно быстрее могли исследовать обстоятельства… К сожалению, экс-президент не разделяет такую позицию. Мы предлагаем сотрудничество, он предлагает противостояние. Мы предлагаем ему исследование всех обстоятельств дела, он занимается политикой возле помещения ГБР", - сказал Роман Труба.

Одновременно с этим ни в одном производстве речь об объявлении Государственным бюро расследований подозрения пока не идет.

"О действиях прокуроров я не могу ничего сказать, поскольку не владею такой информацией. Я могу ответить за действия следователей ГБР: по состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко", - сказал Труба.

По его словам, следователи ГБР проводят "комплекс следственных действий для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях высших должностных лиц государства".

Также Роман Труба подтвердил, что ГБР открыло уголовное производство в связи с возможным декларированием недостоверной информации экс-президентом и нардепом Петром Порошенко. По словам директора ГБР, следственных действий в его рамках пока не проводилось.

"Это производство касается недекларирования в декларации, которая подается ежегодно, прибыли, которая была получена на протяжении года. Именно этот факт мы и проверяем: была ли такая прибыль, каким образом она была получена, действительно не была задекларирована и почему", - сказал Труба.

Напомним, в Украине открыто еще одно дело против Петра Порошенко. Оно касается депортации Михаила Саакашвили 12 февраля 2018 года. "Страна" разбиралась, почему это дело имеет все шансы стать роковым для Порошенко.

Кроме того, по данным СМИ, Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение экс-президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.