В Украине перед стартом отопительного сезона стремительно выросло число тех, кто хотел бы отключиться от централизованного отопления и греться в индивидуальном режиме.

Об этой процедуре и предстоящей коммунальной зиме "Страна" подробно рассказала в материале: "В Киеве - на треть, во Львове - на 40%. Как коммунальщики готовятся поднимать тарифы на отопление".

Порядок перехода на индивидуальную систему отопления был недавно утвержден министерством регионального развития, строительства и жилищно- коммунального хозяйства Украины.

В документе говорится о праве перейти на "автономку" в том случае, если больше половины квартир в доме уже отключены от центрального отопления.

"Если в доме не было отключений или их меньше половины, то нужно обращаться в специальную комиссию при органах местного самоуправления, которая в течение месяца рассмотрит заявление. Но указано, что комиссия обязана работать по такой схеме, если есть схема теплоснабжения населенного пункта, а они имеются далеко не в каждом населенном пункте. Если комиссия все же дала "добро" на отключение, то она же должна порекомендовать какие источники тепла использовать - твердотопливный, электрический, газовый котел, либо что-то другое, индивидуально для каждого или один котел для всех. Это решается под конкретную ситуацию", - пояснил эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук Андрей Никончук.

При этом массово отключится не удастся, потому как процедура непростая и многоступенчатая. Об этом "Стране" рассказал глава комитета по вопросам жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Переход на индивидуальное отопление может стоить, по его оценкам, до 16-18 тысяч гривен. Последующая экономия зависит от многих факторов - насколько вы "теплолюбивы", утеплено ли жилье и прочих.

"Вы можете регулировать температуру, понижая ее, когда вас нет дома. В таком режиме отопление будет стоить в среднем 10-12 гривен за квадрат", - подсчитал Попенко. Это впятеро дешевле, чем заплатят по новому тарифу те, кто "сидит" на централизованном отоплении.

Сегодня "Страна" опубликовала предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине.

Когда в Киеве включат отопление читайте здесь.