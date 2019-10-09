В сети появилось видео момента, когда силовики на блокпосту в Кременном открыли предупредительный огонь во время стычки с националистами и ветеранами АТО, пытающимися прорваться в Золотое. Его опубликовал Telegram-канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляції".

Силовики днем 9 октября открыли предупредительный огонь, когда волонтеры и добровольцы пытались прорваться через блокпост в Кременном, чтобы попасть в Золотое Луганской области и не допустить начала разведения сил.

Напомним, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий 8 октября призвал ветеранов АТО ехать в Золотое, чтобы сорвать разведение войск.

Утром 9 октября сепаратисты сообщили о подготовке к разведению войск в Петровском уже сегодня. Также мы писали, что "ДНР" и "ЛНР" выпустили по ракете в знак готовности начать отвод сил.

Кроме того, по данным Минобороны, население Золотого в Луганской области поддерживает разведение войск.

Несмотря на это, националисты и ветераны АТО со стрельбой прорвались на линию фронта. "Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит на Донбассе.