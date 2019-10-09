Звездный форвард сборной Аргентины и Барселоны, лучший футболист мира 2019 года, Лионель Месси рассказал о своем отношении к тому, что многие болельщики в разных странах мира называют его Богом.

"Меня это не беспокоит, но не нравится. Я с уважением отношусь к подобному, понимая, что люди говорят это без злого умысла, но это преувеличение.

Особенно учитывая то, что мои дети все слышат и повторяют. Не очень хорошо, что им приходится слышать подобное", - рассказал Лео Месси, как передает испанская Marca.

Напомним, "Страна" ранее рассказывала, что CONMEBOL не стал прощать Месси и дисквалифицировал его на три месяца с наложением штрафа в $50 000 для великого футболиста.