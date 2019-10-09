Генпрокуратура 2,5 года не расследовала производство о выстреле народного депутата Сергея Пашинского в человека, который не был признан потерпевшим. Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба 9 октября заявил на брифинге.

Труба отметил, что Госбюро расследований расследует сейчас то производство, которое было открыто 31 декабря 2016 года, когда народный депутат во время конфликта на дороге выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу – и теперь нардепу объявлено подозрение по факту причинения тяжкого телесного повреждения, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Он отметил, что весь процесс расследования можно условно разделить на три этапа: начальный, когда расследование вели следователи Васильковского отделения полиции и прокуратура Киевской области, следующий – когда производство передали ГПУ, и нынешний, на котором делом занимается ГБР.

"Этап первый – это этап с момента конфликта и регистрации уголовного производства до начала февраля 2017 года, расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратуры Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, собраны именно в этот период. Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые телесные повреждения.

Второй этап - с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года. Именно в это время уголовное производство забрала Генеральная прокуратура, которая все время модерировала его в пользу народного депутата. При этом гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим.

Также Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Национальную полицию.

Кстати, за этот период следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство. Первый раз в 2017 году – тогда Печерский райсуд констатировал, что решение вынесено преждевременно и обязал провести определенные следственные и процессуальные действия. С этого момента, как следствие было возобновлено Генпрокуратурой, расследование не проводилось. Второй раз это производство было закрыто в марте этого (2019-го) года – через 20 дней после того, как уголовное производство было передано для расследования в ГБР.

Третий этап – нынешний этап, когда расследование разблокировано и в настоящее время проводится следователями Государственного бюро расследований".

"Мы имеем, на самом деле, очень простые факты. Все это время человек, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим, несмотря на экспертизу, и даже не был привлечен к следственному эксперименту... Именно депутат оказался пострадавшим", - сказал Труба.

Он отметил, что ГБР "начало с допросов". "Мы не исключаем, что будет изменено квалификацию. В частности, следователи ГБР должны установить либо опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, оружие, – и этому факту дать юридическую квалификацию", - сообщил Труба.

По его словам, Генпрокуратура могла забрать себе это производство, потому что полиция честно собирала доказательства, а в марте 2019 года "сработала политика" – и без участия ГБР производство закрыли следователи ГПУ. Труба заверил, что "охота на имена не производится работниками ГБР".

В октябре 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения. Пашинский написал в Facebook, что происходящее является местью Портнова (юрист Андрей Портнов - Ред.). 7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего депутата до 4 декабря.

Напомним, что в "Слуге народа" арест Пашинского назвали нормальной работой правоохранительных органов.

До этого "Страна" разбиралась, за что и почему "закрыли" скандального экс-нардепа.