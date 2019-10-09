9 октября эпопея с новым соперником Александра Усика в бою 12 октября, похоже, завершилась. Вместо Тайрона Спонга, который за несколько дней до дебютного поединка украинца в супертяжелом весе попался на допинге, на ринг выйдет Чазз Уизерспун. По киевскому времени бой начнется около 5 утра 13 октября. "Страна" будет вести онлайн Усик - Уизерспун.

Что известно об американском спортсмене, который будет противостоять нашему чемпиону.

Кто такой Уизерспун

Чаззу Уизерспуну, по прозвищу "Джентельмен", 38 лет. Раньше он не боролся за титул чемпиона мира, но выходил на ринг с такими известными супертяжами, как Тони Томпсон, Крис Арреола. Но Усик - самый титулованный и технически сильный оппонент в карьере американца.

Уизерспун, как и Усик, хотел попасть на Олимпиаду, но в отличие от украинца, который завоевал золото в Лондоне, спортсмен лишь прошел квалификацию и оказался в запасных своей сборной. Боксом он занялся в колледже, а в школе увлекался баскетболом и легкой атлетикой.

В профессиональной копилке Уизерспуна 38 побед (29 - нокаутом) и 3 поражения. По габаритам он практически такой же, как Усик, 193 сантиметра роста против 191 см у нашего боксера.

Фото: boxingvoice.com

Уизерспун уже прокомментировал возможность встретиться с Усиком в ринге. Он заявил, что большего боя не мог и пожелать, и что в последнее время активно готовился и находится в хорошей физической форме. Также он сказал, что в супертяжелом весе немного другая борьба, чем в других весах, и Усику предстоит это узнать.

Что происходит перед боем

Напомним, что в одной из проб нидерландца Спонга обнаружили препарат кломифен, который обычно назначают женщинам для стимуляции беременности. Это сочли подозрительным, поскольку он мог использоваться, чтобы замаскировать следы других веществ. Сам спортсмен заявил, что его подставили, чтобы вывести из игры перед боем, но он чист.

После этого появилась информация, что соперником Усика может стать россиянин Александр Устинов. Его промоутер сообщил, что к нему обратились с таким предложением, однако позже команда Усика заявила, что 12 октября на ринг выйдет точно не Устинов.

Сам украинец прибыл в Чикаго еще 7 октября, он готовится к первому в своей профессиональной карьере бою в супертяжелом весе.

На пути к дебюту Усика в хевивейте в последнее время возникают трудности. Первым соперником должен был стать Карлос Такам, но из-за травмы плеча украинца бой перенесли. а потом Такам сменил промоутера и его вообще отменили. Вторым на ринг должен был выйти Тайрон Спонг, но за несколько дней до боя прогремел скандал с допингом. Уизерспун - уже третий кандидат.

Сам Усик сказал, что некоторые говорят, что ситуация - это знаки, которые ему подает Бог, чтобы он не шел в супертяжелый вес, но он считает, что это знак того, что нужно просто трудиться и тогда все будет хорошо. Также он сказал, что перед боем не читает новостей, не забивает себе голову ненужной информацией, а больше общается с семьей и друзьями.