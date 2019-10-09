В среду, 9 октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области химии за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета в Twitter.

Премию присудили Джону Б Гуденафу, М. Стэнли Виттинхэму и Акире Ёсино за изобретение литий-ионных батарей. Профессор Гуденаф стал самым пожилым лауреатом Нобелевской премии независимо от дисциплины, ему 97 лет.

Скриншот, фото: Twitter/ The Nobel Prize

Отметим, что в 2018 году Нобелевскую премию по химии "за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител" получили британский ученый Грегори Уинтер, а также американские исследователи Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит.

Также мы писали, что вторая неделя октября - Нобелевская. Ежедневно объявляются лауреаты этой премии в разных областях. 7 октября были объявлены победители в первой номинации - медицине: победила группа ученых - Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенц. Их исследование посвящено адаптации клеток к недостатку кислорода.

А 8 октября были объявлены победители Нобелевской премии по физике: Джеймсу Пиблсу присудили ее "за теоретические исследования в космологии", а Мишелю Майору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды".