В этом сезоне дела у финалиста минувшей Лиги чемпионов лондонского Тотенхэма идут печальнее некуда. В АПЛ "шпоры" занимают 9 место с 11 очками, а в Лиге чемпионов были унижены на своем новом стадионе Баварией 2:7. Поэтому и неудивительно, что под главным тренером команды Маурисио Почеттино зашаталось кресло.

И за этой ситуацией очень пристально следить бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, как передает Daily Mail.

Португальский специалист остается без работы с декабря прошлого года, когда он был уволен из Манчестер Юнайтед, но готов вернуться к тренерской деятельности.

По информации источников Daily Mail, вариант с приглашением в Тоттенхэм является привлекательным для Моуринью. Также он по-прежнему поддерживает связь со своим бывшим клубом Реалом и готов ждать, пока не получит приемлемое предложение.

Ранее "Страна" сообщала, что Жозе Моуринью признался, что прятался от УЕФА в ящике с грязным бельем.