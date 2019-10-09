В среду, 9 октября, из здания Госбюро расследований охрана пытается вывести экс-нардепа от "Народного фронта" Татьяну Черновол, которая обосновалась в зале, где скоро должна начаться пресс-конфереция главы ГБР Романа Трубы.

Сначала охранники попросили ее покинуть помещение, но получили отказ. Женщина размахивает удостоверением народного депутата прошлого созыва и заявляет, что принесла с собой два заявления. Одно - о преступлении, совершенном известным юристом Андрея Портнова. Вторая - якобы содержит факты совершения преступления главой ГБР Романом Трубой.

Фото: ukranews.com

"Я принесла сообщение о преступлении. О вашем преступлении вам. Потому что, к сожалению, такая система, что я о вашем преступлении должна писать сообщение вам, что вы не выполнили закон и трижды не выполнили решение суда и не внесли в единый реестр досудебных решений мои заявления относительно Портнова", - сказала Черновол.

Напомним, экс-нардеп Татьяна Черновол бурно отреагировала на арест своего соратника Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения Вячеславу Химикусу в 2016 году.

После того, как Пашинский был арестован судом до 4 декабря без права внесения залога, в СМИ появилась информация объявленной Татьяной Черновол голодовке, однако вскоре она опровергла эти данные.

Также мы сообщали, что Черновол отказали в открытии дела на Портнова за его посты в Telegram.