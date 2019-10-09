Опубликованы новые тарифы на отопление в Украине. Раскладка по всем регионам
В Украине грядет отопительный сезон 2019-2020. Пока украинцы пытаются согреться в холодных квартирах, куда еще не дали тепло, власти активно решают вопрос, по каким тарифам граждане будут платить за отопление.
В большинстве регионов новые ценники пока не огласили. Однако "Страна" первой выяснила, какими они могут быть. Прогнозы неутешительные - грядет очередное подорожание.
Госэнергоэффективности опубликовало средневзвешенные тарифы на тепло по разным регионам Украины. По сравнению с прошлым годом, среднестатистическая гигакаколрия подорожала на 50-250 гривен, то есть примерно на 5-15%.
Тарифы на отопление в Украине 2019-2020, по регионам, для населения:
Киев: 1154 гривны.
Винницкая область: 1412 гривен.
Волынская область: 1527 гривен.
Днепропетровская область: 1379 гривен.
Донецкая область: 1198 гривен.
Житомирская область: 1356 гривен.
Закарпатская область: пока нет данных.
Запорожская область: 1242 гривны.
Ивано-Франковская область: 1385 гривен.
Киевская область: 1389 гривен.
Кировоградская область: 1535 гривен.
Луганская область: 1437 гривен.
Львовская область: 1426 гривен.
Николаевская область: 1394 гривны.
Одесская область: 1167 гривен.
Полтавская область: 1346 гривен.
Ровенская область: 1641 гривна.
Сумская область: 1425 гривен.
Тернопольская область: 1099 гривен.
Харьковская область: 1515 гривен.
Херсонская область: 1688 гривен.
Хмельницкая область: 1465 гривен.
Черкасская область: 1643 гривны.
Черновицкая область: 993 гривны.
Черниговская область: 1471 гривна.
Отметим, что эти цифры, скорее всего, - минимальная планка. Коммунальщики попытаются накрутить сверху еще хотя бы 10%. А некоторые - еще больше.
К примеру Киевский областной совет уже согласовал тариф на отопление в 2,2 тысяч гривен за гигакалорию, тогда как, по расчетам Госэффективности, тепло в Киевской области должно стоить вдвое меньше - 1154 гривны.
На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов на сезон 2019-2020 для производителей тепла (ТЭЦ): для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен, то есть, подорожание почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Он уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения. То есть владелец стандартной двушки в Киеве в 50 квадратов заплатит за отопление 2500 гривен, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.
Во Львове разработали сразу два варианта новых тарифов, в зависимости от итоговых цен на распределение газа. По первому тепло будет стоить от 11508 до 1876,86 гривен, при том, что действующая цена - 1318,08 гривен за гигакалорию. То есть тариф может вырасти на 14,5 - 42,4%.
Все, что нужно знать об отопительном сезоне 2019-2020 - цены на отопление и горячую воду, формат формирования тарифов и возможность отключиться от центрального отопления - читайте в отдельном материале.
Когда в Киеве включат отопление читайте здесь.