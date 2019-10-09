В Украине грядет отопительный сезон 2019-2020. Пока украинцы пытаются согреться в холодных квартирах, куда еще не дали тепло, власти активно решают вопрос, по каким тарифам граждане будут платить за отопление.

В большинстве регионов новые ценники пока не огласили. Однако "Страна" первой выяснила, какими они могут быть. Прогнозы неутешительные - грядет очередное подорожание.

Госэнергоэффективности опубликовало средневзвешенные тарифы на тепло по разным регионам Украины. По сравнению с прошлым годом, среднестатистическая гигакаколрия подорожала на 50-250 гривен, то есть примерно на 5-15%.

Тарифы на отопление в Украине 2019-2020, по регионам, для населения:

Киев: 1154 гривны.

Винницкая область: 1412 гривен.

Волынская область: 1527 гривен.

Днепропетровская область: 1379 гривен.

Донецкая область: 1198 гривен.

Житомирская область: 1356 гривен.

Закарпатская область: пока нет данных.

Запорожская область: 1242 гривны.

Ивано-Франковская область: 1385 гривен.

Киевская область: 1389 гривен.

Кировоградская область: 1535 гривен.

Луганская область: 1437 гривен.

Львовская область: 1426 гривен.

Николаевская область: 1394 гривны.

Одесская область: 1167 гривен.

Полтавская область: 1346 гривен.

Ровенская область: 1641 гривна.

Сумская область: 1425 гривен.

Тернопольская область: 1099 гривен.

Харьковская область: 1515 гривен.

Херсонская область: 1688 гривен.

Хмельницкая область: 1465 гривен.

Черкасская область: 1643 гривны.

Черновицкая область: 993 гривны.

Черниговская область: 1471 гривна.

Отметим, что эти цифры, скорее всего, - минимальная планка. Коммунальщики попытаются накрутить сверху еще хотя бы 10%. А некоторые - еще больше.

К примеру Киевский областной совет уже согласовал тариф на отопление в 2,2 тысяч гривен за гигакалорию, тогда как, по расчетам Госэффективности, тепло в Киевской области должно стоить вдвое меньше - 1154 гривны.

На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов на сезон 2019-2020 для производителей тепла (ТЭЦ): для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен, то есть, подорожание почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Он уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения. То есть владелец стандартной двушки в Киеве в 50 квадратов заплатит за отопление 2500 гривен, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.

Во Львове разработали сразу два варианта новых тарифов, в зависимости от итоговых цен на распределение газа. По первому тепло будет стоить от 11508 до 1876,86 гривен, при том, что действующая цена - 1318,08 гривен за гигакалорию. То есть тариф может вырасти на 14,5 - 42,4%.

Все, что нужно знать об отопительном сезоне 2019-2020 - цены на отопление и горячую воду, формат формирования тарифов и возможность отключиться от центрального отопления - читайте в отдельном материале.

Когда в Киеве включат отопление читайте здесь.