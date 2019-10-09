Днем 9 октября представителей "Нацкорпуса", которые едут в Золотое Луганской области, чтобы препятствовать началу разведения сил на Донбассе. Об этом заявил их лидер Андрей Билецкий.

Колонну представителей "Нацкорпуса", ветеранов АТО/ООС и националистов остановили около 12:00 на блокпосту в Кременном. Националисты, которые направлялись в Золотое, чтобы выступить против разведения сил, вступили в стычки с правоохранителями. Полиция стреляла в воздух и не давала им проехать. Однако спустя час перепалок "Нацкорпус" все же пропустили. По состоянию на 13:00 они продолжают движение в сторону Золотого.

Видео: Facebook/ Що там на Донеччині ?

Напомним, 8 октября лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал ветеранов АТО ехать в Золотое, чтобы сорвать разведение войск.

Между тем, само население Золотого в Луганской области поддерживает разведение войск, по данным Минобороны.

И несмотря на то, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, отложили минимум на неделю, "ДНР" и "ЛНР" выпустили по ракете в знак готовности начать отвод сил 9 октября.