Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.

По данным собеседника агентства, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирию рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Уточняется, что задача турецких военных - заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы. Других деталей собеседник не раскрыл.

Напомним, 21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности.

Также мы сообщали, что авиация Турции нанесла ракетно-бомбовый удар по штабу курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил (SDF), в городе Аль-Маликия (провинция Хасака) на северо-востоке Сирии. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал защитить сирийских курдов от угрозы со стороны Турции и продолжать их поддержку оружием.