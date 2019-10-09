Американский боксер-тяжеловес Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО), который волей случая стал соперником нашего Александра Усика, заявил о том, что попытается воспользоваться выпавшим ему шансом на все сто.

Об этом передает Matchroomboxing.

"Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так пребывал в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить нечего. Александр дебютирует в хэвивейте, ему как раз предстоит узнать, что тут - совсем другая игра.

Я выиграл восемь боев кряду, поэтому знал, что вскоре заполучу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы", - сказал Уизерспун.

Напомним, что бой Усик - Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго.

Чазз Уизерспун никогда не оспаривал главные чемпионские титулы. Его самые известные соперники - Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.

Ранее "Страна" сообщала, что Спонг глотал таблетки для беременных перед боем с Усиком.