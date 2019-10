В сети появилась запись разговора директора НАБУ Артема Сытника, где он признается собеседникам в поддержке и заинтересованности в победе на выборах президента США-2016 Хиллари Клинтон, которая была главным оппонентом Дональда Трампа.

Ссылку на сюжет BlazeTV, в котором приводится аудиозапись, разместил в Twitter пользователь Райан Дженсен. "На сайте BlazeTV есть аудиозапись выступления Артема Сытника (директор Национальной антикоррупционного бюро Украины), рассказывающего о том, как они намеренно закрыли информацию о Клинтон и раскрыли о Манафорте. Они помогли сфальсифицировать выборы для Хиллари. Украина помогла HRC (вероятно, крупнейшая в стране организация по защите гражданских прав ЛГБТ, которую поддерживает Клинтон - Ред.)", - пишет Дженсен.

В сюжете ведущий говорит, что тогда еще генпрокурор Юрий Луценко рассказал СМИ в апреле, что у США есть запись разговора Сытника, в котором он признается во вмешательстве в выборы США на стороне демократов. Причем ведущий не называет Луценко по фамилии, а говорит: "Помните, хороший парень, который пришел после того, как был уволен плохой парень?". После этого приводится сама аудиозапись.

"Страна" расшифровала разговора Сытника с двумя собеседниками - "Колей" и "Иваном".

Коля: Помогали им эти русские, ваши?

Сытник: Я думаю, что да. Я ж ему тоже помогал. Не ему, Хиллари. Ей помогал.

Коля: А, когда ее (позиции - Ред.) пошатнулись, да.

Сытник: Нет, ну это так пишут.

Иван: Мне кажется, Хиллари (неразборчиво).

Коля: Ну, я насколько помню, вы (неразборчиво)

Сытник: Трамп же ж нет... У него чисто внутренние проблемы, которые доминируют над внешними. А Хиллари из тех политиков, которые... гегемония Америки в мире. И для нас как бы так лучше. А для американцев лучше то, что Трамп делает.

Коля: Ну, у нас много американских экспертов здесь (неразборчиво)

Сытник: Мы же обнародовали данные про Манафорта, которого посадили. Манафорт был руководителем штаба Трампа. В то числе за то, что опубликовали черную бухгалтерию (неразборчиво), посадили на 80 лет. Трамп, не Трамп, по барабану, их система работает четко.

И когда были выборы, за неделю до выборов ФБР возобновили расследование по Хиллари. У нее рейтинг упал на 7%, и Трамп с натяжкой победил. Я только не могу понять, чего Трамп вызверился (?) на ФБР? Если бы не ФБР, он не был бы президентом. Они Хиллари (снизили) рейтинг на 7%.

#BREAKING:



BlazeTV has audio of Atrem Sytnyk (Director for National Anti Corruption in Ukraine) saying how they intentionally sealed Clinton’s record’s and released Manafort’s records.



They helped rig the election for Hilary.



Ukraine helped HRC. pic.twitter.com/WayC6MMXyL