На днях Верховная Рада приняла закон, который касается изменений в оформлении покупки недвижимости - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности". Авторы закона сообщили, что его цель - борьба с рейдерством и отмена устаревшего и неэффективного регулирования.

Что изменится после того, как закон вступит в силу (это произойдет через 10 дней после его подписания президентом - Ред.).

Что прописано в изменениях

Новый закон предусматривает:

аккредитованные субъекты больше не будут действовать. Их разветвленная сеть была создана при правительстве Яценюка, декларировалось, что это повысит прозрачность сделок и привлекательность для инвесторов, позволит бороться с коррупцией. На деле этот период был связан с большим количеством скандалов, связанных с хищением недвижимости. После внедрения новых изменений влияние нотариата усилится;

договора об отчуждении корпоративных прав нужно обязательно нотариально удостоверять;

нотариальное удостоверение также понадобится для договоров о вступлении и выходе из ООО;

сразу после нотариального удостоверения договора потребуется и госрегистрация;

отмена принципа экстерриториальности - он позволял проводить регистрацию независимо от места нахождения недвижимости. То есть теперь регистрацию должен будет провести регистратор по месту нахождения объекта;

госрегистрацию записи об изменении участников в учредительных документах теперь должен проводить тот же нотариус, который удостоверил сделку. При этом могут возникнуть трудности в случае его смерти или прекращения деятельности. Минюст должен будет оформить переприкрепление к другому нотариусу;

ответственность за нарушение регистрационных процедур повысят.

Как и где оформить договор купли-продажи в Украине

Изменения в основном актуальны для тех, занимается процедурой оформления прав собственности. Для обычных покупателей стоит помнить, что при сделке на вторичном рынке продавец должен иметь такие документы:

документ о праве собственности на квартиру;

выписка, подтверждающая госрегистрацию права собственности;

документы всех собственников, даже несовершеннолетних - паспорта, свидетельства о рождении, идентификационные коды, свидетельства о браке или расторжении;

письменное согласие супруга или супруги владельца о невозражении на проведение сделки;

справка о составе семьи и количестве прописанных в квартире;

справку об оценке объекта недвижимости

у покупателя такой перечень:

паспорт и код;

если он в браке, нужно свидетельство о браке, идентификационный код супруга/супруги их личное присутствие на сделке. Если они не могут присутствовать, нужно заверенное нотариусом заявление об отсутствии возражений по заключению сделки

Оформляет договор купли-продажи нотариус, частный или государственный. Он оформляет договор, а после расчета сторон подписывает его, заверяет и вносит данные в госреестр. Оригинал договора получает покупатель, продавец - копию. В законе четко не прописано, кто оплачивает услуги по оформлению документов, обычно это делают по договоренности.

В ряде случаев продавцу также нужно будет заплатить налог: 5% от суммы сделки и 1,5% военного сбора. Это не распространяется на случаи, если недвижимость принадлежит продавцу более трех лет и это первая продажа за последний год. А также, если жилье досталось в наследство.