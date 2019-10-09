В Киеве в парке имени Рыльского неизвестные залили краской мемориальную доску воинам АТО. Об этом во вторник, 8 октября, в полицию сообщил сотрудник парка, сообщается на сайте столичной Нацполиции.

"Правоохранители опросили заявителя, отработали прилегающую территории, задокументировали событие. Следователи Голосеевского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы", - говорится в обнародованном в среду пресс-службой сообщении.

Также в полиции сообщили, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причастных к правонарушению.

"Если вы стали свидетелем происшествия или имеете информацию об этой ситуации, просим позвонить на 102", - призвали в Отделе коммуникации полиции Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что под Николаевом вандалы обезобразили памятник убитым евреям и оставили записку Зеленскому.

Также мы сообщали, что полиция задержала вандала, который сломал крест на могиле АТОшника в Сумах.