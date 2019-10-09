В среду, 9 октября, ветераны АТО и ООС, а также активисты пытаются прорваться в Золотое Луганской области, где сегодня должны быть разведены войска.

Ветераны и участники акции подошли к блокпосту, однако полиция их не пускает. Как сообщают очевидцы в соцсетях, полицейским была дана команда "К бою", чтобы те открывали огонь по тем, кто хочет прорваться через блокпост в Кременном.

Противостояние днем 9 октября продолжается, полиция стреляет в воздух. Ветераны вступают в стычки с правоохранителями. Проехать к Золотому участникам акции не удается. Дорогу преграждают автомобили.

Видео: Facebook/ Що там на Донеччині?

Напомним, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, намеченное на этот день в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями, откладывается как минимум на неделю, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам.

По его словам, украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

Однако утром 9 октября появилась информация о подготовке к разведению войск в Петровском уже сегодня. А днем представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского. Он должен проходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ в течение трех дней.

Также мы писали, что Андрей Билецкий 8 октября призвал ветеранов АТО ехать в Золотое, чтобы сорвать разведение войск.

Между тем, население Золотого в Луганской области поддерживает разведение войск.