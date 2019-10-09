На одном из украинских блок-постов на Донбассе задержали члена "Правого сектора" Алексея Быка, который двигался поддержать радикалов для срыва отвода украинских войск в Петровском и Золотом. Быка задержали, поскольку он состоит в розыске за разбой. Об этом в Facebook пишет журналист Богдан Кутепов, который направляется в зону ООС.

"...участник нашего "Автопробега добра и счастья", оказывается, с 2014-го объявлен в розыск по ст. 187 (Разбой). Серьезная статья, криминал. Но он об этом и не догадывался, – делал недавно новый паспорт, проезжал много раз через блокпосты. Это Бык Алексей – активный и известный многим участник Революции Достоинства, доброволец, участник боевых действий в составе Правого сектора в 2014 году", - написал Кутепов.

Фото: facebook.com

Правда, судя по недавней Facebook-записи самого Быка, его не задержали, а просто не пропускают через блок-пост, ожидая подтверждения из Киева, что "активиста" можно впускать в зону боевых действий.

Фото: facebook.com

Правда, чуть позднее он написал, что действительно находится в базе розыска по тяжкой статье, но его "сегодня не задержат".

Фото: facebook.com

Напомним, что Алексей Бык известен тем, что ударил на улице журналиста Руслана Коцабу.

Отметим, что и сопровождавший Быка журналист "Громадського" Богдан Кутепов известен своими радикальными взглядами. Он в частности призывал "п@дить" журналистов "Страны", за что против него открыто уголовное дело.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию событий на линии фронта. Националисты создали "штаб сопротивления" и говорят, что намерены срывать отвод украинских войск, намеченный на 9 октября. Власти стараются убедить, что разведение - это хорошо. И одновременно заявляют о "плане Б", если урегулирование будет сорвано. При этом в ООС никак не мешают добровольцам находиться в Золотом, где планируется разведение, и устраивать там политические акции. Хотя этот город - режимная зона "красных линий". "Республики" же рапортуют, что готовы разводить войска.