В Мексике местные жители учинили расправу над мэром, который не выполнил своих обещаний. Разгневанные люди привязали градоначальника к пикапу и волокли его по улицам пока их не остановила полиция. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что нападению подвергся глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас штата Чьяпас Хорхе Эскандон. Конфликт произошел из-за недовольства граждан работой Эскандона. Согласно имеющейся информации, глава муниципалитета обещал построить дорогу, но несмотря на многочисленные просьбы не сдержал слово.

После столкновения с местными жителями Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

UNA SU ARRASTRADA. Alcalde de #LasMargaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, es sujetado a una camioneta que lo arrastra en pleno parque central, luego de haber sido secuestrado de la propia alcaldía #Chiapas #VideoViral pic.twitter.com/ptdP7g2w92 — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) October 8, 2019

Полиция задержала около 30 участников расправы. Также сообщается о том, что в инциденте пострадали не менее 11 граждан.

Ранее "Страна" писала о том, что вице-мэр Одессы заявил о намерении построить в городе космопорт.

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