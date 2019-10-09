Экс-председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук получила за сентябрь 543 тысячи гривен, новый глава ЦИК Олег Диденко - 738 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на данные ЦИК пишут "Украинские Новости".

В сентября должностной оклад и надбавка за интенсивность труда Татьяны Слипачук составили по 12,6 тыс. гривен, а персональная надбавка – 8,8 тыс. гривен. Кроме того, ей начислили 46,7 тыс. гривен отпускных, 227 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и 235,3 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Экс-заместителям председателя ЦИКа Евгению Радченко и Олегу Конопольскому за сентябрь заплатили по 444 тыс. гривен зарплаты. Это примерно по 200 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и такая же сумма матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Экс-секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая заработала за сентябрь 324,3 тыс. гривен, из которых более 200 тыс. – это помощь для решения социально-бытовых вопросов. Зарплаты остальных 12 экс-членов ЦИКа за сентябрь составили от 135,3 тыс. до 738 тыс. гривен.

При этом действующие члены ЦИК в сентябре получили зарплаты от 135 277 грн (Екатерина Махникая) до 737 982 грн (глава ЦИК Олег Диденко).

Скриншоты: ukranews.com

Напомним, главой новой ЦИК стал Олег Диденко, который был членом прошлого состава комиссии.

Также мы писали, что зарплата членов Центральной избирательной комиссии Украины за август превысила выплаты за парламентские выборы и составила до 438 тысяч гривен.