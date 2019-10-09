Украина может выдать США американца Крейга Ленга, который участвовал в АТО. На Родине ему грозит смертная казнь. Судьбу экс-атошника из Америки решит Винницкий суд.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Кто такой Крейг Ленг

Ленг - бывший американский военный. Он участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В 2015 году американец приехал и присоединился к "Правому сектору", в составе которого более полутора лет воевал в зоне АТО.

Когда был принят закон № 2389, согласно которому, иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу в ВСУ и иметь статус военнослужащих, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с ВСУ.

Несколько месяцев он служил на передовой в районе Светлодарской дуги.

Фото: radiosvoboda.org

Сам американец рассказал, что прекратил свое участие в войне на Донбассе и теперь живет гражданской жизнью. Он преподает английский, нашел девушку в Украине. Пара ждет ребенка.

Убил и ограбил ради поездки в Венесуэлу

В США Крейга Ленга подозревают в двойном убийстве. Ему грозит смертная казнь.

Согласно опубликованным материалам уголовного дела, Ленг с сообщником разместили в Интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018 года на предложение откликнулась пожилая пара.

Покупатели договорились с продавцами о встрече, однако после того, как супруги приехали в оговоренное место в маленьком городке во Флориде, они были застрелены. С собой у них было три тысячи долларов.

Следствие полагает, что убийство было совершено с ценлью грабежа. По данным ФБР, деньги нужны были подельникам для покупки билетов в Венесуэлу, где они намеревались присоединиться к боевым действиям на стороне противников власти.

Переправлял американских радикалов в "Азов"

Имя Ленга фигурирует не только в этом деле. По данным следствия, во время пребывания в Украине Ленг общался с другими американцами, которые хотели попасть на Донбасс, и консультировал их.

Так, в сентябре ФБР арестовало американского военнослужащего, который собирался уехать в Украину, чтобы вступить в батальон "Азов" и воевать. Также он распространял экстремистскую информацию и обсуждал изготовление бомб с социальных сетях и возможность совершения теракта - в том числе с Ленгом.

Несмотря на тяжесть обвинений, 8 октября Винницкий суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте бывшего военного - его отпустили из-под стражи.

Следующие 60 дней он должен находиться под круглосуточным домашним арестом.

Сам Ленг отрицает, что совершал преступления, которые ему инкриминируют. "Нет. Мне нечего сказать", - сказал он после суда на вопросы журналистов.