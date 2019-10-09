В Украине будут реорганизованы Главные территориальные управления юстиции. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, должности начальников Главных территориальных управлений юстиции и их заместителей перестанут существовать. Также Малюська отметил, что руководящих должностей станет существенно меньше, а набор на них будет осуществляться по конкурсу.

"Должности получат только те, кто докажет свою квалификацию и за кем не будет обнаружено коррупционного шлейфа", - написал министр.

По его словам, это случится из-за того, что не все из команды Минюста решили соблюдать договоренность о том, что "нарушение закона и схематоз уйдут в прошлое".

"Многие из коллег решили соблюсти договоренности. Но не все. И начало прилетать. "Начальник ГТУЮ по требованию того-о-ком-знают-все оказал давление на частного нотариуса и заставил его удалить запись о регистрации права собственности на предмет ипотеки" или "ГТУЮ годами арендует помещение, которое не используется и не планируется использовать, сумма начисляемая за аренду почти 500 тысяч грн ежемесячно. Мы так не договаривались", - написал Малюська.

Скриншот, фото: Facebook/ Denis Malyuska

Напомним, в начале октября Минюст удалил из Единого реестра юрлиц историю публикации данных.

Также мы писали, что Малюська анонсировал, что в Украине может появиться третейский суд.