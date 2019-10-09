В 2019 году Украина заняла 85-е место из 140 в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF). Об этом свидетельствуют данные из доклада WEF.

Отметим, что всего год назад позиция Украины была выше: страна занимала 83-ю позицию из 140. В 2019 году по уровню государственных институтов Украина занимает 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре находится на 57 месте (как и в 2018-м), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).

В то же время, по макроэкономической стабильности Украины занимает 133 место (было 131), уровню здравоохранения - 101 место (было 94), уровню образования - 44 место (было 46), по рынку товаров - 57 место (было 73).

По рынку труда Украины заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).

В тройку рейтинга вошли Сингапур, Соединенные Штаты и Гонконг, замыкают его Конго, Ймен и Чад. Соседняя Польша находится в рейтинге на 37-м месте, а РФ - на 43-м.

Скриншот: weforum.org

Напомним, в 2018 году Украина занимала 83 место из 140. А в 2017 году страна поднялась на 4 позиции и заняла 81 место в рейтинге конкурентоспособности.

Также мы писали, что агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Украины до "B".