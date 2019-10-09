Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение раковой опухоли мозга в реабилитационной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении говорится, что сразу после выписки из больницы на улице Щепкина в Москве актриса уехала в другой медцентр - там восстанавливают тяжелобольных пациентов. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Для восстановления она занимается в зале эрготерапии, а также ей устраивают специальные водные процедуры. Рядом с медцентром круглосуточно дежурит карета скорой помощи. При этом кто-то из близких Заворотнюк постоянно находится рядом с ней.

Фото: Telegram

Напомним, у Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную глиобластому. Ранее от такого же заболевания скончались сатирик Михаил Задорнов, оперный певец Дмитрий Хворостовский, певица и актриса Жанна Фриске.

Ранее "Страна" писала о том, что врач назвал причину, почему Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.

Также мы сообщали, что муж Заворотнюк не отказался от гастролей и будет выступать без страховки во время болезни жены.