В квартирах украинцев с централизованным отоплением становится ощутимо холоднее. В некоторых районах Украины уже выпал снег, а ночью температура опускается ниже нуля. В помещении нередко сейчас намного ниже допустимой нормы в +18, украинцы пытаются согреться теплым чаем, укутавшись в плед и надев теплые носки. Также включают конвекторы, тепловентиляторы или ставят кондиционер на обогрев.

Конечно, такой способ нельзя назвать панацеей, потому что кондиционер в режиме "тепло" делает воздух сухим и может накрутить лишних кВт/ч на электрическом счетчике. Но все же это лучше, чем холодные батареи и новые тарифы на отопление.

Тем более стоит попытаться настроить кондиционер на обогрев еще и потому, что отопление подключат не скоро, учитывая что 10 октября на улице потеплеет и потому формальных оснований для подачи тепла не будет (среднесуточная температура в течение 3 дней должна удерживаться на уровне +8 градусов).

В 99% современных кондиционеров есть функция обогрева.

Итак, пошаговая инструкция для включения кондиционера на обогрев:

1. Проверяем, что кондиционер включен в розетку и в пульте работают батарейки.

2. На пульте выбираем режим. Для этого несколько раз нажимаем на кнопку "MODE", пока на экране вместо "снежинки" не загорится "солнышко" или "heat". Это символы, обозначающие режим - холод/тепло. Индикатор на самой коробке кондиционера на стене также должен гореть на отметке "солнышко".

3. Соответственно необходимо выбрать температуру - задаем +30.

4. Направляем пульт на кондиционер и нажмите кнопку "ON".

5. Даем кондиционеру некоторое время поработать на заданной температуре в +30. Можно поднести руку к кондиционеру - вы должны ощутить теплый воздух, но не прохладный.

6. Можно отрегулировать направление воздуха.

7. Не забывайте раз в три месяца чистить фильтр кондиционера.

Впрочем, не все специалисты советуют обогревать помещение при помощи кондиционера. Если кондиционером пользоваться в сильный мороз, можно вывести его из строя: на улице попросту замерзнет конденсат. При нынешних температурах использование допустимо только в том случае, если это не перегрузит систему в доме. Такая нагрузка может привести к короткому замыканию или пожару.