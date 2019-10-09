Ситуация с разведением сил в Петровском и Золотом становится все более напряженной.

Националисты создали "штаб сопротивления" и говорят, что намерены срывать отвод украинских войск. Власти стараются убедить, что разведение - это хорошо. И одновременно заявляют о "плане Б", если урегулирование будет сорвано.

При этом в ООС никак не мешают добровольцам находиться в Золотом, где планируется разведение, и устраивать там политические акции. Хотя этот город - режимная зона "красных линий".

Сепаратисты же рапортуют, что готовы разводить войска и ждут сигнала ракеты. Кстати, СМИ ранее сообщали, что силы начнут отводить именно сегодня - 9 октября.

Интересно, что еще в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение откладывается на неделю. Формально - из-за обстрелов, фактически - из-за Штайнмайер-майдана, который прошел в Киеве накануне.

Однако националисты говорят, что разведение хотят провести раньше. И начали стекаться в Золотое Луганской области.

"Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит на линии разграничения.

12:09 В "ДНР" говорят, что запустили в Петровском сигнальную ракету о готовности отводить войска.

12:07 В Сети комментируют инцидент с "правосеком", задержанным на блок-посту.

"Патриоты отправились в Золотое блокировать разведение войск, а на блок- посту полиции одного из них задержали. Оказалось, он в розыске ща разбой. Каких ещё патриотов вам не хватает? Понять, простить, на поруки Авакову", - пишет глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

11:58 На одном из украинских блок-постов задержали члена "Правого сектора" Алексея Быка, поскольку он состоит в розыске за разбой. Об этом в Facebook пишет журналист Богдан Кутепов, который направляется в зону ООС.

Правда, судя по недавней Facebook-записи самого Быка, его не задержали, а просто не пропускают через блок-пост, ожидая подтверждения из Киева, что "активиста" можно впускать в зону боевых действий.

Напомним, что Алексей Бык известен тем, что ударил на улице журналиста Руслана Коцабу.

Отметим, что и сопровождавший Быка журналист "Громадського" Богдан Кутепов известен своими радикальными взглядами. Он в частности призывал "п@дить" журналистов "Страны", за что против него открыто уголовное дело.

11:43 "Нацкорпус" в Золотом.

Фото Романа Чернышева

11:37 Роман Чернышев из "Азова" опубликовал видео, в котором заявил, что 9 октября активисты "Нацкорпуса" прибывают в Золотое, хотя кого-то из них, якобы по указанию губернатора Луганской области, задерживают на блок-постах. "Комарницкий черт!" - закричал кто-то на заднем фоне.

11:23 В штабе ООС заявили, что разведение коснется не только участков на территории, подконтрольной Украине, но и удерживаемые сепаратистами участки превратятся в "серую зону". Например, окраины Донецка.

"Противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников - из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате", - сказал замкомандующего штаба Операции объединенных сил Богдан Бондарь.

11:00 Сепаратистские паблики заявляют, что в Петровское Донецкой области прибыла миссия ОБСЕ. Там, заявляют в телеграм-канале WarGonzo, сегодня должно состояться разведение сил.