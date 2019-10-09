В среду, 9 октября, патрули ОБСЕ и представители СЦКК прибыли в поселок Петровское Донецкой области, где должно начаться разведение войск. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

По данным канала, стороны конфликта сегодня, 9 октября, должны развести силы и средства. На обнародованном видео легковой автомобиль без опознавательных знаков, а также несколько машин с флажками ОБСЕ едут по дороге, обе стороны которой ограничены кирпичами с разметкой.

Напомним, в понедельник, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, намеченное на этот день в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями, откладывается как минимум на неделю, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам.

По его словам, украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

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