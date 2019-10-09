За последние несколько дней прозвучало несколько радикальных предложений о том, что делать с Донбассом.

Украинские публичные люди националистического окраса предлагают свои формулы. Выселить на 50 лет из Украины, лишить права голоса, забрать пенсии, создать фильтрационные лагеря - вот только некоторые из предложений, которыми известные украинцы делятся в соцсетях, пока на Донбассе пытаются начать разведение военных сил.

Цель этих заявлений понятна - напугать людей на непоконтрольной части Донбасса, чтобы население "ДНР" и "ЛНР" не хотело возвращаться в Украину. Что может в перспективе остановить робкие шаги навстречу миру, которые делаются сейчас.

Мы собрали самые скандальные заявления, которые за последние пять лет сделали украинские политики, писатели, журналисты.

"В течение трех месяцев покинуть Украину в любом направлении"

Вчера экс-ведущий шоу "Караоке на Майдане", продюсер Игорь Кондратюк озвучил свою версию урегулирования ситуации на Донбассе после того, как Украина согласовала формулу Штайнмайера.

Среди 10 пунктов "программы Кондратюка" - выселение жителей Луганской и Донецкой области за пределы страны, если они не подтвердят желание жить в Украине, а также лишение их избирательного права на 10 лет. А тех, кто был причастен к организации т.н. "референдумов" Кондратюк предложил лишить права голосовать пожизненно.

Свое мнение шоумен обнародовал на своей странице в Facebook.

"Формула Кондратюка по урегулированию конфликта на Донбассе.

1. Украина возвращает контроль над своими восточными границами (мирно, с помощью ОБСЕ, миротворцев ООН и всех типа важных организаций). Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ пункт, ради которого дипломаты / руководители из разных стран собираются в минском, нормандском, женевском или любом другом формате - заставить РФ закрыть свою границу с Украиной. Все другие вопросы на таких переговорах не обсуждаются в силу ненужности.



2. После получения Украиной полного контроля над восточной границей боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР" добровольно сдают оружие.



3. Те, кого украинским военным судом будет определено военными преступниками - сидеть установленные судами сроки.



4. Жителям так называемого ОРДЛО течение месяца с момента полного восстановления власти Киева нужно определиться - хотят ли они жить в государстве Украина.



5. Кто не хочет - в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием - не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда.



6. Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории.



7. Лица, которые были причастны к организации так называемых "референдумов" о так называемых "ЛНР" и "ДНР", и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда.



8. Во время выполнения пунктов 1-7 Россия молчит, будто в рот воды набрала!



9. После выполнения пунктов 1-7, по такой же формуле проводится освобождения Крыма от рашистив.



10. Гарантом выполнения формулы Кондратюка по урегулированию конфликта на Донбассе выступают все ядерные страны, кроме РФ".

"40 лет зачисток, фильтрационные лагеря, "п@дить всех"

За пару дней до рецепта Кондратюка свою формулу предложил львовский журналист Олег Радык, ведущий программы "Большие переговоры".

Он призвал избивать жителей Донбасса за неправильный ответ на "Слава Украине". Также он предложил закрыть в регионе все вузы и не платить пенсии. А "коллаборантов" пропускать через фильтрационные лагеря, которые нужно оборудовать в шахтах.

По его словам, только 40 лет зачисток сделают временно неподконтрольную территорию "по-настоящему украинской".

"Хотите правду, как вернуть Донбассе Когда мы войдем туда.

40 лет зачисток и Антитеррор. Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей. Пенсии нахер. Всем. Пособия. Только Пособия. Пострадавшим от русской окупации.

Копание ОБСЕ в плечи. Фильтрационные лагеря для коллаборационистов. На территории шахт.

И п@здить, п@здить, п@здить всех, кто не отвечает правильно на Слава Украине ...

ПС. Забыл. Все магазины должны быть Рошен. А по телевизору 95 квартал. И п@здить.

Я на старости готов стать руководителем фильтрационного лагеря или полиции Горловки" - написал Радык в Facebook.

После того как "Страна" написала о его заявлении Радык решил на нас подать в суд. По крайней мере о таком намерении он написал в соцсетях.

Не давать право голоса переселенцам

Известный активист Майдана, а в недавнем прошлом депутат от БПП Мустафа Найем в свое время заявлял, что вынужденным переселенцам нельзя давать избирательные права.

В рамках круглого стола в здании Верховной Рады он вступил в перепалку с судьей Верховного Суда Василием Гуменюком из-за права жителей из Донбасса принимать участие в местных выборах на востоке Украины.

"Представьте себе, что у нас сотни тысяч людей, которые зарегистрированы на подконтрольной территории, приближенной к линии фронта, являются переселенцами, но на самом деле они живут на той территории. Центр жизненных интересов у них там. Они, так или иначе, сотрудничают с той властью, если мы разрешим выборы на местном уровне мы получим не то, чтобы не интегрированную власть, а власть которая будет напрямую представлять интересы, скажем так, не совсем украинских сил", - заявил Найем.

Гуменюк возразил, что право на голос в Украине гарантировано Конституцией каждому гражданину.

"Проголосуют за Украину – пусть живут и исправляются. Проголосуют за отделение – до свиданья"

Охотно рассказывает, что делать Украине с Донбассом украинский писатель Юрий Андрухович.

Еще в 2010 году, то есть за несколько лет до начала войны, он заявлял, что Крым и Донбасс должны отделиться от Украины.

"Если еще когда-нибудь случится такое чудо, что в Украине снова победят, условно говоря, оранжевые, то нужно будет дать возможность Крыму и Донбассу отделиться. Сейчас они этого не сделают, потому что сегодня их люди сидят у власти в Киеве, но я почти не верю в то, что оранжевые когда-нибудь придут к власти", - заявил Андрухович.

Он рассказал, чем, по его мнению, Крым и Донбасс отличаются от остальных регионов Украины. "Политически это другая нация. Я уже сейчас этнических моментов не касаюсь, только политических. Политически это часть российской нации", - сказал он и добавил, что территориальная целостность Украины является иллюзорной.

"Мы постоянно радуем себя какой-то иллюзией территориальной целостности, которой и так нет, она существует сегодня только благодаря тому, что их парень сидит в Киеве на престоле, то есть одна седьмая Украины делает свой решающий вклад в то, как жить стране в целом. Поэтому я бы не отказывался от такого проекта и не делал вообще эту проклятую целостность какой-то догмой", - высказал писатель мнение, которое сегодня назвали бы сепаратизмом.

В 2014 году в очередном интервью он заявил, что сохранить Донбасс в составе Украины "можно лишь ценой роковых для нашего европейского будущего уступок".

"В очередной раз задабривать Донбасс придется действительно по-крупному. Да, сохранить Донбасс в Украине все еще можно, но это будет такая Украина...", - отметил он.

По мнению Андруховича, просто прекратить боевые действия, вывести из Донбасса силовиков будет означать капитуляцию.

"Это очень плохое начало для нашего нового будущего, очень травматичное. Отделение Донбасса от Украины должно было бы создавать впечатление, что мы его не потеряли, а избавились от него", - сказал писатель.

В 2019 году он продолжил рассказывать о своем видении проблемы Донбасса и предлагать план действий.

"Донбасс – это такая болезнь, которую в целом, при очень благоприятном стечении обстоятельств, ценою серьезных потерь, в первую очередь жизней наших военных, можно залечить. Однако вскоре, в самый неподходящий для всей страны момент, эта болезнь снова вылезет таким рецидивом, что мало не покажется. Дал бы Бог нашему президенту достаточно ума, чтобы он уже начинал какими-то незаметными движениями избавляться от этой болезни, потихоньку отцеплять этот полыхающий вагон от украинского поезда.

Мое видение такое: Донбасс обязательно надо дожать, террористов, как говорят у их кумира Путина, - зачистить. Потом установить там временную военную администрацию. А потом уже провести честный легитимный референдум по всем правилам и со всеми международными наблюдателями. Проголосуют за Украину – пусть живут с нами и исправляются, взрослеют, умнеют. Проголосуют за отделение – до свиданья. Вздохнуть с облегчением и перекреститься. Вы спросите, а за что тогда погибли и продолжают гибнуть наши бойцы? За Украину они гибнут, за нашу свободу. Благодаря их подвигу боевые действия идут на Донбассе, а не, к примеру, где-то на Полтавщине" - завил Андрухович в интервью "АиФ".

Что касается крымских татар, то он упрекнул их в том, что они отсиживались по домам, когда пришли "зеленые человечки".

"Есть люди, которых необходимо просто убить"

Украинский журналист Богдан Буткевич, который работает на "Эспрессо ТВ", предложил свой план действий в отношении Донбасса и его жителей. Во время апрельского телеэфира в 2014 году он посоветовал избавиться от 1,5 миллионов лишних, по его словам, жителей Донецкой и Луганской областей.

"Донбасс - это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных людей... Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних", - заявил Буткевич.

Также он сказал, что на Донбассе есть люди, которых надо убить.

"Нам надо понимать украинский национальный интерес. А Донбасс нужно использовать как ресурс.... В отношении Донбасса: я не знаю рецепта, как это сделать быстро. Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых необходимо просто убить", - сказал журналист.

Временно лишить гражданских прав. Планы Авакова

Все сказанное выше можно было бы воспринимать как бред маргиналов, если бы не подобные идеи, пусть и не в такой радикальной форме, не озвучивались и вполне официальными лицами.

Летом прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков предложил несколько планов по реинтеграции Донбасса "после победы".

Под победой подразумевался скорее всего ввод миротворцев, который активно тогда обсуждался. Настолько активно, что украинские политики начали делить "шкуру неубитого сепаратиста".

В одном из своих Facebook-постов Аваков предложил введение статуса "жителя территории, временно неподконтрольной Украине" – на период до восстановления легитимных украинских документов.

Странное заявление - с учетом того, что паспорта граждан Украины у дончан и луганчан еще никто не забирал.

То есть по сути это массовая фильтрация жителей "ЛДНР". Сам министр объясняет эту "фильтрацию" так:

"На временно оккупированных территориях остались не только приверженцы "русского мира" и поклонники путинского режима, но и те, кто не смог уехать по совершенно личным, неполитическим причинам, пожилые люди и те, кому уехать не позволило здоровье или не было куда... За годы войны там создавались семьи и рождались дети, школьники становились студентами, люди достигали пенсионного возраста... Все это создало большое поле юридической неопределенности, которое должно быть надлежащим образом приведено в законный статус и на это потребуется время".

В другом своем посте Аваков предлагал ввести для жителей "ДНР" и "ЛНР" презумпцию виновности. Под которой министр понимает "последовательное восстановление всех гражданских прав и свобод" для всех жителей тех территорий.

То есть автоматическое поражение их в правах "до разбирательства".

Поразить в правах министр предлагал на 5-10 лет. А заодно и лишить избирательных прав.

"Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика. Она применялась во всех постконфликтных зонах, начиная от постфранкистской Испании и заканчивая Балканами. Слишком горячие эмоции успокаивает время. Этот период всегда был от 5 до 10 лет. После этого территория становилась полностью полноправной", - говорил министр в одном из интервью.

Уже тогда появление подобных планов многими трактовалось как попытки Авакова и "партии войны" в Украине сорвать перспективы переговорного процесса по мирной реинтеграции неподконтрольных территорий.

Понятно, что если жителям "ДНР" и "ЛНР" говорить, что они автоматически станут в Украине людьми второго сорта, то и желания интегрироваться у них никакого не будет точно.

И также не случайно, что разговоры о дискриминации донецких людей с новой силой зазвучали и сейчас, когда впервые за многие годы появилась перспектива старта процесса политического урегулирования на Донбассе.

Причем звучат они в очень радикальной форме (Кондратюк и Радык).

И тут важна позиция власти. Будет ли она реагировать в правовом поле на столь откровенные призывы к ущемлению прав части украинцев и на разжигание ненависти к Донбассу? То есть будут ли открыты против "разжигателей" уголовные производства? Либо сделают вид, что ничего страшного не произошло?

От ответа на этот вопрос во-многом и зависят перспективы мирного процесса на Донбассе.