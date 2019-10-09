Бизнесмен Лев Парнас, который якобы вместе с предпринимателем Игорем Фруманом и нефтяным магнатом из Флориды Гарри Сарджентом III пытались сменить руководство "Нафтогаза", назначив в это кресло Андрея Фаворова, в разговоре со "Страной" отмел это обвинение и назвал его "пропагандой" противников Трампа. Парнас подтвердил, что контактировал с Фаворовым, но при этом затрагивались исключительно вопросы бизнеса, а не управленческих процессов.

"Мы, с Игорем Фруманом, обсуждали с Андреем Фаворовым вопрос о продаже сжиженного американского газа Украине. По этому вопросу мы встречались в Хьюстоне и в Украине. Затем мы вели обширные беседы с топ-менеджерами польских компаний. Но ни в коем случае мы не настаивали на реструктуризации "Нафтогаза" или увольнении существовавшего руководства. Мы также не пытались заставить каких-либо руководителей "Нафтогаза" заключать эксклюзивные сделки. Кроме того, мы понятия не имеем, кто такой Дейл Перри. Любой, кто настаивает на том, что мы общались с Дейлом Перри, однозначно неправ", - рассказал "Стране" Парнас.

Напомним, Андрей Фаворов - гражданин США, руководитель газового департамента "Нафтогаза" и совладелец одного из крупнейших газовых трейдеров - группы "Энергетические ресурсы Украины", у которой дочерняя компания "Укртрансгаз" закупает газ большими партиями. Кроме того, Фаворова называют близким другом главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, с которым они вместе играют в покер.

Ранее мы подробно писали о том, как Трамп пытался поменять руководство "Нафтогаза".

Также мы сообщали, что глава Минэнерго США подтвердил, что давал рекомендации по смене руководства Нафтогаза.