Нынешний губернатор Харьковской области Юлия Светличная, назначенная на эту должность в 2016 году, может стать заместителем секретаря СНБО. Об этом свидетельствуют ее декларация как кандидата на должность, опубликованная на сайте НАПК.

Ранее 35-летняя Юлия Светличная занимала должности заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации и первого заместителя главы ХОГА. С 2016 года - сначала врио губернатора, а потом губернатор Харьковской области.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Напомним, 8 октября стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер претендует на пост главы Харьковской областную государственную администрацию. В декларации он указал Lexus, часы Rolex и биткоины.

Сам "слуга народа" Кучер подтвердил, что претендует на пост губернатора Харьковской области. Кучер не исключил, что на заседании 9 октября правительство рассмотрит его кандидатуру.