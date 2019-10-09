В сети бурное обсуждение вызвало странное фото молодоженов, опубликованное на интернет-платформе Reddit. Вероятно оно стало неудачным результатом экспериментов со спецэффектами. Скорее всего фотограф пытался сделать романтичный силуэтный снимок поцелуя жениха и невесты. В итоге получилась не самая привлекательная оптическая иллюзия, пишут "Факты".

Пользователи сети подметили, что на фото на фоне лица невесты прорисовывается другое изображение - поменьше, на котором девушка кажется наполовину лысой, и, как циклоп, с одним глазом. А у жениха на меньшем изображении вместо лица - огромное ухо.

"Вот что происходит, когда кто-то использует фильтры Instagram и считает себя великим фотографом", "Я не могу удержаться от смеха", - пишут пользователи в комментариях.

Фото: reddit.com

Ранее "Страна" писала о том, что Богдан рассказал, о чем шептал на ухо Зеленскому на известной фотографии.

Также мы сообщали, что лучший свадебный фотограф Европы укладывает моделей в прибой и загоняет в трущобы ради эффектных кадров.