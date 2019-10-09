Бывший ведущий "Караоке на Майдане" призвал лишить жителей Донбасса избирательных прав
Украинский шоумен, бывший ведущий шоу "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк предложил свою альтернативу формуле Штайнмайера, которая, по его мнению, поможет урегулировать ситуацию на Донбассе.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, прежде всего Украина должна вернуть контроль над своими восточными границами. В этом должны помочь ОБСЕ, миротворцы ООН. Кондратюк заявил, что единственным пунктом, ради которого дипломаты и руководители из разных стран собираются в минском, нормандском, женевском или любом другом формате - это "заставить РФ закрыть свою границу с Украиной".
После получения Украиной полного контроля над восточной границей представители незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР", по мнению Кондратюка, должны добровольно сдать оружие. Те, кого украинский военный суд определит военными преступниками, по словам шоумена, должны отбыть установленные судами сроки.
Кондратюк пишет, что жителям неподконтрольной части Донбасса в течение месяца с момента полного восстановления власти Киева нужно будет определиться - хотят ли они жить в государстве Украина.
"Кто не хочет - в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием - не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда. Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории", - написал Кондартюк.
По его словам, лица, которые были причастны к организации так называемых "референдумов" о так называемых "ЛНР" и "ДНР", и остаются жить в Украине, должны потерять избирательное право навсегда. После выполнения описанных пунктов по такой же формуле, по мнению шоумена, должен быть освобожден Крым. Россия при этом, по его словам, должна бездействовать.
Скриншот: Facebook/ Igor Kondratiuk
Напомним, в "Слуге народа" рассказали о судьбе сепаратистов после применения формулы Штайнмайера.
Также мы писали, что у Зеленского объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера.