Украинский шоумен, бывший ведущий шоу "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк предложил свою альтернативу формуле Штайнмайера, которая, по его мнению, поможет урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, прежде всего Украина должна вернуть контроль над своими восточными границами. В этом должны помочь ОБСЕ, миротворцы ООН. Кондратюк заявил, что единственным пунктом, ради которого дипломаты и руководители из разных стран собираются в минском, нормандском, женевском или любом другом формате - это "заставить РФ закрыть свою границу с Украиной".

После получения Украиной полного контроля над восточной границей представители незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР", по мнению Кондратюка, должны добровольно сдать оружие. Те, кого украинский военный суд определит военными преступниками, по словам шоумена, должны отбыть установленные судами сроки.

Кондратюк пишет, что жителям неподконтрольной части Донбасса в течение месяца с момента полного восстановления власти Киева нужно будет определиться - хотят ли они жить в государстве Украина.

"Кто не хочет - в течение 3 месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием - не возвращаться в Украину в течение 50 лет после выезда. Те, кто останутся, на 10 лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение 10 лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории", - написал Кондартюк.

По его словам, лица, которые были причастны к организации так называемых "референдумов" о так называемых "ЛНР" и "ДНР", и остаются жить в Украине, должны потерять избирательное право навсегда. После выполнения описанных пунктов по такой же формуле, по мнению шоумена, должен быть освобожден Крым. Россия при этом, по его словам, должна бездействовать.

Скриншот: Facebook/ Igor Kondratiuk

Напомним, в "Слуге народа" рассказали о судьбе сепаратистов после применения формулы Штайнмайера.

Также мы писали, что у Зеленского объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера.