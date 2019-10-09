Глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что страна не будет принимать мигрантов, потому что у страны и так проблемы с просителями убежища из Украины. Об этом пишет ERR.

Март Хельме является не только главой МВД Эстонии, но и лидером партии EKRE. По его словам, пока политсила входит в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет.

По словам Хельме, в Люксембурге на встрече глав МВД стран-членов ЕС большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать просителей убежища вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы тоже готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", - сказал Хельме.

По его словам, в Эстонии сейчас больше всего просителей убежища прибывает не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема", - сказал Март Хельме.

Напомним, в Германии заговорили о новой волне мигрантов и готовятся защищать внешнюю границу ЕС.

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