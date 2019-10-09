Стал известен соперник бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), с которым он выйдет на ринг 12 октября в Чикаго, в своем дебютном бою в супертяжелом дивизионе.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter промоутер украинца Эдди Хирн, его оппонентом станет американец Чазз Уизерспун. Также промоутер опубликовал новый рекламный плакат боя, на котором изображены Александр Усик и его новый соперник.

Фото: Twitter

Уточним, что 38-летний боксер по прозвищу "Джентльмен" еще никогда не боксировал за титул чемпиона мира, но выходил на ринг с некоторыми известными супертяжами - Тони Томпсоном, Крисом Арреолой и другими. На счету Уизерспуна 38 побед (29 - нокаутом) и три поражения. Последняя неудача американца датирована еще 2012-м годом. С тех пор Уизерспун выиграл восемь боев подряд.

Напомним, накануне выяснилось, что нидерландец Тайрон Спонг не сможет выйти на ринг против Александра Усика 12 октября, поскольку он провалил допинг-тест.

После этого появилась информация, что Усик проведет бой с 39-летним Александром Устиновым.