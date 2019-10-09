В среду, 9 октября, украинское правительство запускает в работу законопроект, который отменит обязательность трудовых книжек. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, в случае реализации реформы украинцы не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Работодателям не нужно ее проверять или сохранять. Дубилет отметил, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.

Как следствие граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

"Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы", - написал Дубилет.

По его словам, для тех, у кого есть трудовой стаж до 2000 года, будет предусмотрена возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Министр добавил, что отказываться от трудовых книжек будет необязательно: можно будет все так же просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы. Но это будет необязательно.

"Я надеюсь, что мы сможем принять законы, соответствующие постановления и запустить все технически уже в этом году. Работаем над проектом вместе с Евгением Капинусом, Виталием Коблошом. Дмитрием Романовичем, Юлией Соколовской, Тимофеем Миловановым", - написал Дубилет.

Скриншот: Facebook/ Дмитрий Дубилет

Напомним, в начале года правительство Гройсмана решило, как в Украине вести трудовые книжки сотрудников международных организаций.

Также мы писали, что министр Дубилет анонсировал запрет на подачу документов о приеме на работу в бумажной форме.