В соцсетях продолжают обсуждать ситуацию, когда таксист на Майдане в Киеве отказался подвезти бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Это произошло после воскресного митинга против формулы Штайнмайера. И вызвало саркастические комментарии в соцсетях.

Однако сторонники Порошенко после этого выдвинули свою версию событий.

Как таксист президенту отказал

Видео инцидента было 6 октября опубликовано на странице Богдана Гребенюка. На нем видно как Порошенко вместе с супругой Мариной подходят к серому автомобилю Skoda с "шашками" такси. Экс-президент открывает заднюю дверцу машины, приветствует водителя и спрашивает о возможности доехать.

Однако водитель отвечает отказом.

После этого Порошенко продолжает о чем-то говорить с таксистом через приоткрытую дверцу автомобиля. По смеху и недоуменным возгласам собравшихся людей понятно, что водитель оказался несговорчивым.

Это заставило чету Порошенко продолжить путь пешком вверх по Грушевского. Его сопроводили сторонники.

Видео быстро стало вирусным, а пользователи стали выдвигать свои версии произошедшего.

Почему Порошенко получил отказ

В соцсетях обсуждают причины, по которым таксист мог отказать Петру Порошенко. Мол, мужчина мог отказать по политическим мотивам.

Журналист Татьяна Высоцкая назвала ситуацию курьезной, зато честной и непостановочной.

"Ахаха, по завершению митинга Порошенко решил усесться в такси, но таксист отказался его везти. Очевидцы говорят, что в жизни еще смешнее, чем на видео!... А я думала, они с Мариной пойдут куда-то в переход за хот-догами и кофе в пластиковом стаканчике. И вот что придумали. Экспромт не посадил подставного таксиста, подумал, что люди его любят, ну почти как Цеголко. Но его любят только за $$$$", - написала Татьяна Высоцкая.

В соцсетях таксист тут же стал героем за свою принципиальную позицию.

Таксист получил всяческие слова одобрения, а вот Порошенко прослыл "клоуном" и "барыгой".

"Таксист - молодчинка!", "Боже мой, сколько же идиотов дякувальщиков, бегают как шавки за Петей, с одами как с невидимым опахалом, теряя остатки разума", "Такси на еврономерах"? - не унимаются в комментариях пользователи, которые видят ситуацию абсурдной.

Реакция порохоботов

Сторонники Петра Порошенко попытались сгладить неловкий момент.

Сначала они уверяли, что Порошенко якобы просто хотел поздороваться и пообщаться с простым водителем такси.

Что ему изначально не нужны были услуги такси и никакой отказ он не получал.

Но затем появилась другая версия - что таксист якобы был просто уже занят в этот момент, потому что приехал по вызову и ждал клиентов на посадку.

Сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск ВСУ Александр Погребиский (известный своей поддержкой Петра Порошенко), который заявил, что находился на месте событий, так описал все происходящее на своей странице в Facebook: водитель ответил негативно, потому что должен был везти клиентов в Борисполь.

"На самом деле водитель сначала офигел и первых секунд семь вообще не врубался: он еще под заказом или заснул после ночной смены и сейчас ему снится все происходящее, – а когда (наверное) незаметно себя ущипнул, понял, что перед ним президент, и переспросил, что происходит. Петр Порошенко, понимая, скорее всего, что нужно громче, решил поближе повторить вопрос... Водитель сказал, что он бы и рад, но ждет людей, везти их в Борисполь... Заказ есть заказ... Тогда ПП вылез из машины и пошел дальше вместе с нами", – рассказал Погребиский.

Александр Погребинский рядом с Петром Порошенко. Фото: Андрей Луганский 2/YouTube

Еще одна сторонница Порошенко, которая якобы видела эпизод собственными глазами, объясняет отказ таксиста человеческим фактором.

"У таксиста был шок! Он ждал своих клиентов. Была дружественная и теплая атмосфера", – рассказала Коренская.