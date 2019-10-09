ГБР открыло уголовное дело по факту возможного декларирования недостоверной информации экс-президентом Петром Порошенко. Об этом со ссылкой на Государственное бюро расследований пишут "Украинские Новости".

Дело открыто по статье №366-1 УК Украины. При этом производство передадут в Национальное антикоррупционное бюро Украины, так как это его подследственность. В ГБР уточнили, что дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал в Facebook письмо из ГБР и выписку из ЕРДР о том, что по его обращению Бюро открыло дело о декларировании экс-президентом недостоверной информации в документах за 2018 год.

Фото: Facebook/ Александр Дубинский

Напомним, недавно в ГБР заявили, что экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах, которые расследует Бюро и перечислили их все.

После этого стало известно, что в Украине открыто еще одно дело против Петра Порошенко. Оно касается депортации Михаила Саакашвили 12 февраля 2018 года. "Страна" разбиралась, почему это дело имеет все шансы стать роковым для Порошенко.

Кроме того, по данным СМИ, Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение экс-президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.