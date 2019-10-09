Вечером во вторник, 8 октября, в Киеве на Позняках произошло ДТП, виновником которого стал пьяный водитель. Об этом сообщает "Информатор".

Около 21:30 водитель автомобиля Great Wall ехал по улице Григоренко в сторону улицы Гмыри. На развязке возле станции метро "Позняки" пьяный мужчина не смог справиться с управлением и вылетел на зеленую зону. Машина проехалась несколько десятков метров по газону и снесла забор автомобильной стоянки, за которым находилась насыпь. Great Wall подскочил на насыпи и перевернулся, в результате чего машина оказалась на боку.

Чтобы извлечь водителя из салона, на место прибыли спасатели. По данным полиции, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. От столкновения с забором и переворота он получил травмы различной степени тяжести.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, полиция Киева вычислила совершившего ДТП угонщика с помощью мобильного телефона.

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