В Ровенской области в одной из районных больниц пьяный лаборант рентген-кабинета хотел сделать 7-летнему пациенту снимок ноги вместо снимка головы. Об этом сообщает ТСН.

7-летний второклассник ударился головой об парту, когда готовился к уроку физкультуры. На следующий день у него поднялась температура, на "скорой" его с мамой привезли в районную больницу. У мальчика заподозрили черепно-мозговую травму, его отправили на рентген. Однако лаборант, который должен был провести процедуру, вел себя странно. Вместо головы он хотел сделать снимок ноги.

Мама школьника сняла все на мобильный телефон. Она посчитала, что лаборант в таком состоянии мог покалечить ее ребенка. В больнице после инцидента заявили, что лаборант действительно был пьян. Но все происходило после окончания его рабочего дня. Он выпил, а после этого его вызвали в больницу. Не оценив трезво свои возможности, лаборант вышел на работу. По его словам, ему стыдно и он хотел бы принести извинения мальчику и его маме.

"Это очень хороший наш работник, который выполняет работу удовлетворительно, хорошо несет свою службу", - комментирует заместитель главного врача Радивиловской районной больницы Оксана Бадиляка. По ее словам, за 25 лет ни одного замечания к лаборанту не было, но сейчас начали расследование. Накажут ли его и как - пока не говорят.

Видео: YouTube/ ТСН

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